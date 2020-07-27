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    Çorum'da kümese atılan köz, 2 kişinin canına mal oldu

    Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 27.07.2020 - 06:25
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    Çorum'da kümese atılan köz, 2 kişinin canına mal oldu

    Sungurlu ilçesine bağlı Akdere köyünde yaşayan Kadir Kayaalp (80) isimli yaşlı adam, tavuklarında görülen parazit hastalığına karşı kümese köz attı. Bir süre sonra kümesin yanında bulunan tahta merdiven alev aldı.

    YANGIN EVLERİNE SIÇRADI

    Kısa sürede büyüyen alevler Kayaalp’in evine sıçradı. Durumu fark eden köylüler, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerine bilgi vererek, yaşlı çifti evden kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine köye jandarma ekiplerinin yanı sıra çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede alevlere müdahale edene itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

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    YAŞLI ÇİFT, HAYATLARINI KAYBETTİ

    Küle dönen evde inceleme yapan itfaiye ekipleri Kadir Kayaalp ve eşi Döndü Kayalap’in (85) cansız bedenine ulaştı.

    Uzun uğraşlar sonucu kepçe yardımıyla evden çıkarılan yaşlı çiftin cenazesi otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi morguna gönderilirken, jandarma tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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    Çorum'da kümese atılan köz, 2 kişinin canına mal oldu #3

    Çorum'da kümese atılan köz, 2 kişinin canına mal oldu #4

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