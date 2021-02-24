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    Çorum'da maden ocağındaki patlamada 2 kişi yaralandı

    İskilip ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 24.02.2021 - 03:30
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 03:38
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    Çorum'da maden ocağındaki patlamada 2 kişi yaralandı

    Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Çomu köyü yakınlarında faaliyet gösteren maden ocağında gaz sızıntısı meydana geldi.

    Sızıntı sonucu patlama yaşandı.

    Patlamanın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

    1' İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

    Patlamada yaralanan işçilerden Nihat Yağlı (40) ve Recep Kurt (53) İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

    Yaralı işçilerden Yağlı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi VİDEO

    Çorum da maden ocağındaki patlamada 2 kişi yaralandı #1

    Çorum da maden ocağındaki patlamada 2 kişi yaralandı #2

    Çorum da maden ocağındaki patlamada 2 kişi yaralandı #3

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