Çorum'da maden ocağındaki patlamada 2 kişi yaralandı

İskilip ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Çomu köyü yakınlarında faaliyet gösteren maden ocağında gaz sızıntısı meydana geldi.

Sızıntı sonucu patlama yaşandı.

Patlamanın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

1' İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Patlamada yaralanan işçilerden Nihat Yağlı (40) ve Recep Kurt (53) İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralı işçilerden Yağlı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi VİDEO