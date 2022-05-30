Petrol
116.48
0.80%
Euro
17.6767
1.54%
Dolar
16.3878
1.21%
Altın
979.53
1.48%
Borsa
2527
0.00%
Bitcoin
501.293
4.74%
BTXN Coin
12.49
0.40%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Çorum'da mantardan zehirlenen kadın hayatını kaybetti

    Evinin bahçesinden topladığı mantarı yiyen 67 yaşındaki Zennure Arslan, bulantı ve istifra şikayetiyle hastaneye başvurdu. Durumu ciddileşen Arslan hastanede yaşamını yitirdi.
    • 30.05.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 17:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum'da mantardan zehirlenen kadın hayatını kaybetti

    Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Sarısüleyman köyünde yaşayan 67 yaşındaki Zennure Arslan, önceki gün bulantı ve istifra şikayetiyle Alaca Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

    Acil serviste ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Çorum merkezde bulunan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Otopsi için Ankara'ya gönderildi

    Buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Arslan'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    Bahçesinden topladığı mantarlar canını aldı

    AA'nın haberine göre, Arslan'ın, bahçelerinden topladıkları mantarı pişirip yedikten sonra rahatsızlandığı öğrenildi.

    Çorum da mantardan zehirlenen kadın hayatını kaybetti #1


    İlginizi Çekebilir

    Avrupa Halter Şampiyonası Ferdi Hardal'dan bronz madalya
    Milli Takımlar

    Avrupa Halter Şampiyonası Ferdi Hardal'dan bronz madalya

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Akrabalarını katletti, suçu kardeşine attı
    3. Sayfa

    Akrabalarını katletti, suçu kardeşine attı

    Görüş Bildir