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- Çorum'da mantardan zehirlenen kadın hayatını kaybetti
Çorum'da mantardan zehirlenen kadın hayatını kaybetti
Evinin bahçesinden topladığı mantarı yiyen 67 yaşındaki Zennure Arslan, bulantı ve istifra şikayetiyle hastaneye başvurdu. Durumu ciddileşen Arslan hastanede yaşamını yitirdi.
- 30.05.2022 - 16:57
- Güncelleme : 30.05.2022 - 17:16
Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Sarısüleyman köyünde yaşayan 67 yaşındaki Zennure Arslan, önceki gün bulantı ve istifra şikayetiyle Alaca Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Acil serviste ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Çorum merkezde bulunan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Otopsi için Ankara'ya gönderildi
Buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Arslan'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Bahçesinden topladığı mantarlar canını aldı
AA'nın haberine göre, Arslan'ın, bahçelerinden topladıkları mantarı pişirip yedikten sonra rahatsızlandığı öğrenildi.