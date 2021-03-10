Markette hırsızlık yaptığı öne sürülen, fark edilince de bıçak çeken Irak uyruklu Mahmod H., çalışanlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Çorum'un Mimarsinan Mahallesi'ndeki bir zincir marketin şubesinden birkaç kez hırsızlık yaptığı öne sürülen Irak uyruklu Mahmod H., yine aynı marketi hedef aldı.

Hırsızlık olayını fark eden mağaza çalışanları, şüpheliyi kapıdan çıkarken durdurmak istedi.

BIÇAKLA DİRENEN HIRSIZ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Elindeki bıçağı çevresine savuran Mahmod H., mağaza çalışanları tarafından yaka paça yakalanıp yere yatırıldı. Etkisiz hale getirilen hırsız, ihbar üzerine bölgeye gelen polislere teslim edildi.

O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Çorum'da markete giren hırsızın yakalanma anı VİDEO