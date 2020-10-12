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    Çorum'da maske denetiminden kaçtı ama cezadan kurtulamadı

    Çorum'da maske denetimi yapan polislerden kaçmayı başaran şahsın kimliği MOBESE kameralarından tespit edilerek ceza kesildi.
    • DHA
    • 12.10.2020 - 17:33
    • Güncelleme : 12.10.2020 - 17:33
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    Çorum'da maske denetiminden kaçtı ama cezadan kurtulamadı

    Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 7 Ekim'de maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

    Denetim sırasında Hürriyet Meydanı'nda maske takmayan bir kişi, karşısında polisi görünce koşarak hızla kaçtı.

    352 LİRA CEZA KESİLDİ

    Polis ekiplerince MOBESE kameralarından tespit edilen kişinin A.Y. olduğu belirlendi.

    Polis ekipleri 352 liralık ceza makbuzunu adresine gönderdi.

    Çorum da maske denetiminden kaçtı ama cezadan kurtulamadı #1

    Polisi görünce kaçan şahıs VİDEO

    Çorum da maske denetiminden kaçtı ama cezadan kurtulamadı #2

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