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- Çorum'da maske denetiminden kaçtı ama cezadan kurtulamadı
Çorum'da maske denetiminden kaçtı ama cezadan kurtulamadı
Çorum'da maske denetimi yapan polislerden kaçmayı başaran şahsın kimliği MOBESE kameralarından tespit edilerek ceza kesildi.
- DHA
- 12.10.2020 - 17:33
- Güncelleme : 12.10.2020 - 17:33
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 7 Ekim'de maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.
Denetim sırasında Hürriyet Meydanı'nda maske takmayan bir kişi, karşısında polisi görünce koşarak hızla kaçtı.
352 LİRA CEZA KESİLDİ
Polis ekiplerince MOBESE kameralarından tespit edilen kişinin A.Y. olduğu belirlendi.
Polis ekipleri 352 liralık ceza makbuzunu adresine gönderdi.
Polisi görünce kaçan şahıs VİDEO