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- Çorum'da maske takmayan kadın, polisle tartıştı
Çorum'da maske takmayan kadın, polisle tartıştı
- DHA
- 17.09.2020 - 15:05
Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bugün İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamındaki genelgesi doğrultusunda, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.
Polis ekipleri, bu kapsamda Gazi Caddesi’nde koronavirüs denetimlerinde bulundu.
Bu sırada 2. kez maske takmadığı için yakalanan Sevda Z. isimli kadın, kendisini uyaran polislerle tartıştı.
"BENİ DÖVECEK MİSİN"
Maske takmayan kadın, ceza yememek için dakikalarca polis ekiplerine direndi.
Söylediği sözler ise polis ekiplerinini şoke etti.
Çantasından çıkardığı maskeyi yüzüne takan kadın, "Beni dövecek misin? Kadın başıma karakola gelmem. Evimden gelip kimliğimi alacaksın. Kimliğim yok yanımda." diyerek bağırmaya başladı.
Polis, sakinleştirdiği kadına 900 TL ceza uyguladı.
Çorum'da maske takmayan kadın, polisle tartıştı ViDEO