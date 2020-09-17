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Çorum'da maske takmayan kadın, polisle tartıştı

Çorum'da maske takmayan kadın, polisle tartıştı

Maske zorunluluğu çerçevesinde sokakta denetimlerde bulunan polislere maske takmayan bir kadın, hem söyledikleriyle hem de hareketleriyle zorluk çıkardı.