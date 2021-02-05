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Çorum'da maskesiz vatandaşın savunması: Eski pehlivanım korona bana bulaşmaz

Çorum'da maskesiz vatandaşın savunması: Eski pehlivanım korona bana bulaşmaz

Ekiplere parkta maskesiz ve sigara içerken yakalanan Alaattin Pehlivanoğlu (64) "Ben eski pehlivanım korona bana bulaşmaz. Ben üçüncü kattan düştüm ölmedim. Bana korona ne yapabilir” dedi.