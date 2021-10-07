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    Çorum'da maskesizler, polisi görünce yolunu değiştirdi

    Cadde ve sokaklarda yapılan maske denetimine yakalanan vatandaşlar, polisi gördüğü an yolunu değiştirme ve maske takma telaşına kapıldı.
    • DHA
    • 07.10.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 17:50
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    Çorum'da maskesizler, polisi görünce yolunu değiştirdi

    Çorum'da polis ekipleri, kentin en kalabalık noktası olan Gazi ve İnönü caddelerinde denetim yaptı.

    Ekipler, maske takmayan ya da doğru kullanmayanları ve sigara içenleri uyardı.

    Denetimlerde polisi görünce tedirgin olan 2 kişi, sırtını dönüp maskesini takmaya çalıştı.

    SİGARAYLA YÜRÜYENLER UYARILDI

    Sigara içen bir vatandaşı uyaran polis memurunun, “Neden maskeniz elinizde ve sigarayla yürüyorsunuz?” sorusu üzerine sigarayı söndüren kişi, maskesini takıp yoluna devam etti.

    POLİS, UYARILARDA BULUNDU

    Denetimleri fark eden bazı kişiler ise yolunu değiştirdi. Denetimde maske de dağıtan polis, halkı sık sık uyardı.

    Çorum da maskesizler, polisi görünce yolunu değiştirdi #1

    Çorum da maskesizler, polisi görünce yolunu değiştirdi #2

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    Çorum da maskesizler, polisi görünce yolunu değiştirdi #4

    Çorum da maskesizler, polisi görünce yolunu değiştirdi #5

    Çorum da maskesizler, polisi görünce yolunu değiştirdi #6

    Çorum da maskesizler, polisi görünce yolunu değiştirdi #7

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    Çorum da maskesizler, polisi görünce yolunu değiştirdi #9

    Çorum da maskesizler, polisi görünce yolunu değiştirdi #10

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