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Çorum'da minibüs ve tarım aletleri, bulundukları depoda yandı

Çorum'da minibüs ve tarım aletleri, bulundukları depoda yandı

Garaj olarak da kullanılan depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, servis minibüsü ve tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.