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    Çorum'da minibüs ve tarım aletleri, bulundukları depoda yandı

    Garaj olarak da kullanılan depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, servis minibüsü ve tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.
    • DHA
    • 13.08.2021 - 12:31
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 14:06
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    Çorum'da minibüs ve tarım aletleri, bulundukları depoda yandı

    Çorum Hamamlıçayköy'de Hüseyin Avcı'ya ait olan ve garaj olarak da kullanılan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

    ALETLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Alevlerin sardığı park halindeki servis minibüsü ve depodaki tarım aletleri, kullanılamaz hale geldi. Çorum da minibüs ve tarım aletleri, bulundukları depoda yandı #1

    Çorum da minibüs ve tarım aletleri, bulundukları depoda yandı #2

    Çorum da minibüs ve tarım aletleri, bulundukları depoda yandı #3

    Çorum da minibüs ve tarım aletleri, bulundukları depoda yandı #4

    Çorum da minibüs ve tarım aletleri, bulundukları depoda yandı #5

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