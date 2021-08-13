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- Çorum'da minibüs ve tarım aletleri, bulundukları depoda yandı
Çorum'da minibüs ve tarım aletleri, bulundukları depoda yandı
Garaj olarak da kullanılan depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, servis minibüsü ve tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.
- DHA
- 13.08.2021 - 12:31
- Güncelleme : 13.08.2021 - 14:06
Çorum Hamamlıçayköy'de Hüseyin Avcı'ya ait olan ve garaj olarak da kullanılan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
ALETLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Alevlerin sardığı park halindeki servis minibüsü ve depodaki tarım aletleri, kullanılamaz hale geldi.