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    Çorum'da, namaz kıldığı odada mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

    Üçtutlar mahallesinde yaşadığı evin odasında mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı.
    • İHA
    • 17.01.2021 - 04:29
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    Çorum'da, namaz kıldığı odada mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

    Çorum’un Üçtutlar mahallesinde meydana gelen olayda, Ihlamur 2. sokakta yaşayan S.K namaz kılmak için girdiği odada kilitli kaldı.

    Tüm çabalarına rağmen kapıyı açamayan S.K, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

    İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

    İhbar üzerine olay yerine itfaiyenin yanı sıra polis ekipleri de sevk edildi. İtfaiye merdiveniyle balkona çıkan ekipler talihsiz kadını kilitli kaldığı odadan kurtardı.

    S.K, kendisini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

    Çorum da, namaz kıldığı odada mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı #1

    Çorum da, namaz kıldığı odada mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı #2

    Çorum da, namaz kıldığı odada mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı #3

    Çorum da, namaz kıldığı odada mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı #4

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