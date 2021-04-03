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- Çorum'da oğlunu ehliyet sınavına götürdüğü için ceza yedi
Çorum'da oğlunu ehliyet sınavına götürdüğü için ceza yedi
Çorum´da sokağa çıkma kısıtlamasında polisin durdurduğu otomobilde, izin belgesi bulunmayan, oğlu ve 2 arkadaşını ehliyet sınavına götürdüğünü söyleyen sürücü Bilgehan A.'ya para cezası kesildi.
- DHA
- 03.04.2021 - 17:30
- Güncelleme : 03.04.2021 - 17:42
Çorum´da polis ekipleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürdü. `Çok yüksek riskli´ iller arasındaki kentte Gazi Caddesi´nde durdurulan araçların sürücü ve yolcularının seyahat izin belgeleri kontrol edildi.
EHLİYET SINAVI İÇİN ÇIKTILAR
Polis ekipleri durdurduğu bir otomobilde Bilgehan A.´nın oğlu ile 2 arkadaşını ehliyet sınavına götürdüğünü öğrendi.
Çorum'da oğlunu ehliyet sınavına götürdüğü için ceza yedi VİDEO
"ÇOCUKLARI SINAVA GÖTÜRDÜM, İZİN BELGESİNE GEREK YOK DEDİLER"
Bilgehan A. polis ekiplerine "Çocukları sınava götürdüm, oradakiler izin belgesine gerek yok dedikleri için almadık. Yoksa izin belgesi alırdım" dedi.
YALNIZCA BABAYA CEZA KESİLDİ
Polis, izin belgesi bulunmayan Bilgehan A.'ya para cezası uyguladı. Oğlu ve 2 çocuğuna ise ceza kesilmedi.