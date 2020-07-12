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    Çorum'da oğlunu kurtarmak isteyen baba, gölde boğuldu

    Çorum'un İskilip ilçesinde Obruk Barajı'nda, kayıkla sürüklenen oğlunu kurtarmak isterken girdiği gölde akıntıya kapılan Mustafa Acar, kıyıya çekilse de kurtarılamadı.
    • DHA
    • 12.07.2020 - 04:22
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    Çorum'da oğlunu kurtarmak isteyen baba, gölde boğuldu

    Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Karaburun köyünde, Obruk Barajı yakınındaki çiftlikte tel örgü çalışması yapan Mustafa Acar, çocuğunun bulunduğu kayığın akıntıya kapıldığını fark etti.

    KAYI ÇEKMEK İÇİSTERKEN GÖZDEN KAYBOLDU

    Baraj Gölünde ilerleyen kayığı çekmek için suya giren ve bir süre yüzen Acar, gözden kayboldu. Acar için çiftlikte bulunan yakınları, jandarma ve sağlık görevlilerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık görevlileri sevk edilirken, balıkçılarda sandallarla açıldıkları baraj gölünde çocuğun bulunduğu kayığı kıyıya çekti.

    Çorum'da oğlunu kurtarmak isteyen baba, gölde boğuldu #1

    BALIKÇI AĞLARINA TAKILDI, HASTANEDE KURTARILAMADI

    Ekiplerin olay yerine gelmesiyle balıkçıların da desteği ile arama çalışması başlatıldı. Balıkçıların ağlarına takılan Acar, sudan çıkarılarak olay yerinde hazır bekletilen ambulansla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    Çorum'da oğlunu kurtarmak isteyen baba, gölde boğuldu #2

    Çorum'da oğlunu kurtarmak isteyen baba, gölde boğuldu #3

    Çorum'da oğlunu kurtarmak isteyen baba, gölde boğuldu #4

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