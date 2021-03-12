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    Çorum’da oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldürdü

    2 ortaokul öğrencisini silahla öldüren katil zanlısı, jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • AA
    • 12.03.2021 - 13:07
    • Güncelleme : 12.03.2021 - 13:58
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    Çorum’da oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldürdü

    Çorum’un Alaca ilçesi İmat köyünde Servet B., oğlu ile kavga ettiklerini öne sürdüğü 8'inci sınıf öğrencisi Tunç T. (14) ve Kaan T. (14) ile bulundukları serviste tartıştı.

    Servet B. bu sırada tabanca ile iki çocuğa ateş etti.

    İKİ ÖĞRENCİ DE KURTARILAMADI

    Servet B. kaçarken, yaralanan çocuklar çağırılan ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ancak Tunç T. ve Kaan T. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    KISA SÜREDE YAKALANDI

    Servet B., jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Köyde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Çorum’da oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldürdü #1

    Çorum’da oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldürdü #2

    Çorum’da oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldürdü #3

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