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    Çorum'da öğrenci servisi dere yatağına devrildi: 16 yaralı

    Çorum'un Sungurlu ilçesinde öğrenci servisi kaza yaptı. Kazada 15'i çocuk 16 kişi hafif şekilde yaralandı.
    • 20.10.2022 - 19:08
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    Çorum'da öğrenci servisi dere yatağına devrildi: 16 yaralı

    Çorum'un Sungurlu ilçesinde sabah saatlerinde ilçeye bağlı Hacı Osman köyü yakınlarında H.L. yönetimindeki 19 S 6048 plakalı öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı.

    Meydana gelen kazada, serviste bulunan 15 ilkokul öğrencisi ile araç şoförü hafif şekilde yaralandı.

    Öğrenciler ve şoför hafif yaralandı

    Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

    Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    İHA'nın aktardığına göre olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

    Çorum da öğrenci servisi dere yatağına devrildi: 16 yaralı #1


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