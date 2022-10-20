Çorum'da öğrenci servisi dere yatağına devrildi: 16 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde öğrenci servisi kaza yaptı. Kazada 15'i çocuk 16 kişi hafif şekilde yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sabah saatlerinde ilçeye bağlı Hacı Osman köyü yakınlarında H.L. yönetimindeki 19 S 6048 plakalı öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı.

Meydana gelen kazada, serviste bulunan 15 ilkokul öğrencisi ile araç şoförü hafif şekilde yaralandı.

Öğrenciler ve şoför hafif yaralandı

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA'nın aktardığına göre olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.