Çorum'da okula tüfekle gelen liseli tutuklandı

Öğrenciler arasında çıkan kavga sonrası kurusıkı tabanca ve tüfekle okula gelen liseli, öğretmenler tarafından etkisiz hale getirildi. Polise teslim edilen liselinin tutuklandığı öğrenildi.

Önceki gün saat 14.00 sıralarında Çorum’un Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Anadolu Lisesi'ndeki beden eğitimi dersinde H.A. (16), O.C.B. ve B.U. isimli öğrenciler arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Öğretmen D.K. tarafından ayrılan kavganın ardından iddiaya göre liseli H.A., kurusıkı tabanca ve tüfekle okula geldi.

ÖĞRETMENLERİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Öğretmenleri, elinde silahlarla koridorda bulunan öğrenciyi etkisiz hale getirerek okula çağrılan polis ekiplerine teslim etti.

Okul çevresinde güvenlik önlemi alınırken, H.A. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yaşananlar üzerine bazı öğrenciler izin alıp, okuldan ayrılırken, soruşturma başlatıldı.

SERBEST KALDI, İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Okula silahlarla gelen H.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

H.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.