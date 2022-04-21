Çorum’da, otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Dilaver Atak idaresindeki halk otobüsünde Seyfi K. isimli yolcu, epilepsi nöbeti geçirdi. Atak, güzergahını değiştirip Seyfi K.’yi hastaneye yetiştirdi.

Çorum’da, Lozan hattında çalışan Dilaver Atak yönetimindeki özel halk otobüsünde bugün öğle saatlerinde seyahat eden 52 yaşındaki Seyfi K., aniden yere yığılınca diğer yolcular durumu şoföre bildirdi.

Bunun üzerine Dilaver Atak, güzergahını değiştirip Seyfi K.’yi hastaneye yetiştirdi.

Otobüste yaşanan anlar araç içi kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Sağlık durumu iyi

DHA’nın haberine göre; epilepsi nöbeti geçirdiği belirlenen Seyfi K., tedaviye alındı. Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yolcuların Seyfi K.’yi sedyeye taşımaya çalışmaları da hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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