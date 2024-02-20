Çorum'da otobüsle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı Seyir halindeki yolcu otobüsüne çarpan otomobil sürücüsü aracında sıkışırken, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

İHA

Çorum'da korkunç trafik kazası...

Kaza, dün gece saatlerinde Sungurlu ilçesinde meydana geldi.

Yolcu otobüsüne çarptı

Ankara istikametinde seyir halinde olan İsa Ş. yönetimindeki otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan Duran B. yönetimindeki yolcu otobüsü ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü aracında sıkıştı.

Ekipler sıkışan sürücüyü kurtardı

Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü kurtardı.

5 kişi yaralandı

Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Selime Ş., Yasin Ş., Tahsin Ş. ve Hasan Ş. yaralandı.

Tedavi altına alındılar

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralılara uyguladığı ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)