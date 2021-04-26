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Çorum'da otomobil dere yatağına düştü
Çorum'un İskilip ilçesinde otomobilin dereye düştüğü kazada sürücü Mecit İpek yaralandı.
- DHA
- 26.04.2021 - 17:15
- Güncelleme : 26.04.2021 - 17:26
Çorum'un İskilip İlçesi Tabakhane Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 69 yaşındaki Mecit İpek yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu 4 metre yükseklikten dereye düştü.
Ters dönen araçtan çıkmayı başaran sürücü dere yatağında mahsur kaldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
MERDİVENLE ÇIKARILDI
İtfaiye merdiveni ile çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.