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    Çorum'da otomobil direğe çarpınca 4 genç kız yaralandı

    kontrolden çıkıp kaldırımdaki beton elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 genç kız yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 06.06.2021 - 17:41
    • Güncelleme : 06.06.2021 - 17:57
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    Çorum'da otomobil direğe çarpınca 4 genç kız yaralandı

    Öğle saatlerinde Çorum'daki Ulukavak Mahallesi Kahraman Çavuş Caddesi'nde Gülsüm S. idaresindeki 19 TS 189 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırım üzerinde yer alan beton elektrik direğine çarptı.

    Kazada araçta sıkışan sürücü Sağlam ve yanındaki 3 kız arkadaşı, yaralandı.

    ARAÇTAN EKİPLER ÇIKARDI

    Kazayı görüp yaralıların ilk yardımına koşan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslara Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

    Tedaviye alınan yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Araç çekici ile kaza yerinden alınırken, polis soruşturma başlattı.

    Çorum'da otomobil direğe çarpınca 4 genç kız yaralandı VİDEO

    Çorum da otomobil direğe çarpınca 4 genç kız yaralandı #1

    Çorum da otomobil direğe çarpınca 4 genç kız yaralandı #2

    Çorum da otomobil direğe çarpınca 4 genç kız yaralandı #3

    Çorum da otomobil direğe çarpınca 4 genç kız yaralandı #4

    Çorum da otomobil direğe çarpınca 4 genç kız yaralandı #5

    Çorum da otomobil direğe çarpınca 4 genç kız yaralandı #6

    Çorum da otomobil direğe çarpınca 4 genç kız yaralandı #7

    Çorum da otomobil direğe çarpınca 4 genç kız yaralandı #8

    Çorum da otomobil direğe çarpınca 4 genç kız yaralandı #9

    Çorum da otomobil direğe çarpınca 4 genç kız yaralandı #10

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