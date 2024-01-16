Çorum'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı Çorum'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildiği kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Çorum merkez Eskiekin köyü yolunda Hakan G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 yaralı

Yaralı araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Yetkin G. ile Gökhan B., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)