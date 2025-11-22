Çorum'da otomobiller vince çarptı: 1 ölü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çorum'da İskilip kara yolu Seydim köyü yakınlarında önce Osman A. idaresindeki otomobil, ardından da Hüseyin Güngören'in kullandığı otomobil, trafoda bakım çalışması yapmak üzere park halinde bulunan Rafet T. idaresindeki vince çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hüseyin Güngören, yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı Osman A. ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hüseyin Güngören'in cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.