Abone ol: Google News

Çorum'da otomobiller vince çarptı: 1 ölü

Çorum'da otomobillerin peş peşe park halindeki vince arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 00:44
Çorum'da otomobiller vince çarptı: 1 ölü
  • Çorum'da İskilip kara yolu üzerinde otomobiller, park halindeki vince çarptı.
  • Kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
  • Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'da İskilip kara yolu Seydim köyü yakınlarında önce Osman A. idaresindeki otomobil, ardından da Hüseyin Güngören'in kullandığı otomobil, trafoda bakım çalışması yapmak üzere park halinde bulunan Rafet T. idaresindeki vince çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hüseyin Güngören, yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı Osman A. ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hüseyin Güngören'in cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

3. Sayfa Haberleri