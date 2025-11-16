Çorum'da otostop çeken şahıs devrilen otomobilde can verdi

- Çorum'da Serhat H. yönetimindeki otomobil devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
- Ölen Yunus Anat'ın otostopla araca bindiği tespit edildi.
- Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çorum'un Sungurlu ilçesi Koparan mevkiinde Serhat H. (30) idaresindeki otomobil savrularak orta refüje devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede araçta bulunan Yunus Anat'ın (44) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
OTOSTOP ÇEKEREK OTOMOBİLE BİNMİŞ
Polis ekiplerince yapılan incelemede Anat'ın otostop çekerek kaza yapan otomobile bindiği öğrenildi.
Yaralı sürücü ile araçta bulunan Lütfü Ünal (30) ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.