Çorum'da özel ekip, 7 hırsızı yakaladı

İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip, 22 ayrı hırsızlık faili olarak 7 kişiyi gözaltına aldı. Hırsızlardan 2’si tutuklandı.

Çorum’da bağ, bahçe, tarla ve evden hırsızlık olaylarının önlenmesi, meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespit edilerek yakalanması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığından oluşturulan özel ekip, çalışma başlattı.

Bu kapsamda tespit edilen depo ve iş yerine operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda, geçmiş dönemlerde Çorum İl Merkez ile Mecitözü ilçelerinde meydana gelen 20, merkez ilçe Polis Bölgesi ve Amasya’da meydana gelen toplam 22 hırsızlık olayında çalındığı belirlenen malzemeler ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Emniyet kaynakları o malzemelerin; 6 adet televizyon, 3 adet av tüfeği, 138 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 8 adet motorlu testere, 2 adet kaynak makinası, 7 adet elektrikli el matkabı, 8 adet şarjlı vidalama/matkap cihazı, 2 adet şarjlı matkap şarj aleti, 4 adet şarjlı matkap bataryası, 9 adet spiral makinası, 5 adet plastik boru kaynak makinesi, 1 adet dairesel tezgah testeresi, 5 adet hidrofor motor, 2 adet dalgıç pompa, 1 adet dekupaj testere, 2 adet kılıç testere, 4 adet bakır semaver, 1 adet bakır güğüm, 1 adet fayans kesme makinası, 1 adet sırt tipi ilaçlama makinası, 1 adet el yapımı pala bıçak, 6 adet seyyar uzatma kablosu ile 92 litre kaçak rakı olduğunu açıkladı.

7 HIRSIZDAN 2’Sİ TUTUKLANDI

Malzemeler sahiplerine teslim edilirken, hırsızlık şüphelisi olarak tespit edilen 10 şüpheliden 7’si yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılardan 4 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere, 1 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

2 hırsız, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Hırsızlık olaylarının faillerinden oldukları belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, şüpheliler hakkında hırsızlık ve kaçak alkol ticareti suçlarından soruşturmanın devam ettiği bildirildi.