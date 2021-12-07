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- Çorum’da, park halindeki 15 aracın lastikleri kesildi
Çorum’da, park halindeki 15 aracın lastikleri kesildi
Bahçelievler Mahallesi’nde, cadde üzerinde park halinde olan 15 aracın lastikleri kesildi. Polis, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
- DHA
- 07.12.2021 - 13:37
- Güncelleme : 07.12.2021 - 14:43
Çorum’da, Bahçelievler Mahallesi'nde Mehmet Akif Ersoy 1'inci Cadde’de sabah saatlerinde vatandaşlar, park halinde bulunan araçların lastiklerinin kesildiğini fark etti.
Vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, sokaktaki 15 aracın lastiklerinin kesildiği belirlendi.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMEYE ALINDI
Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini mercek altına aldı.
Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Araçlarının lastikleri kesilen sürücüler, polise başvurarak şikayetçi oldu.
Çorum’da, park halindeki 15 aracın lastikleri kesildi ViDEO