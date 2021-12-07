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    Çorum’da, park halindeki 15 aracın lastikleri kesildi

    Bahçelievler Mahallesi’nde, cadde üzerinde park halinde olan 15 aracın lastikleri kesildi. Polis, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
    • DHA
    • 07.12.2021 - 13:37
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 14:43
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    Çorum’da, park halindeki 15 aracın lastikleri kesildi

    Çorum’da, Bahçelievler Mahallesi'nde Mehmet Akif Ersoy 1'inci Cadde’de sabah saatlerinde vatandaşlar, park halinde bulunan araçların lastiklerinin kesildiğini fark etti.

    Vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

    Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, sokaktaki 15 aracın lastiklerinin kesildiği belirlendi.

    KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMEYE ALINDI

    Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini mercek altına aldı.

    Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Araçlarının lastikleri kesilen sürücüler, polise başvurarak şikayetçi oldu.

    Çorum’da, park halindeki 15 aracın lastikleri kesildi ViDEO

    Çorum’da, park halindeki 15 aracın lastikleri kesildi #1

    Çorum’da, park halindeki 15 aracın lastikleri kesildi #2

    Çorum’da, park halindeki 15 aracın lastikleri kesildi #3

    Çorum’da, park halindeki 15 aracın lastikleri kesildi #4

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