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Çorum’da, park halindeki 15 aracın lastikleri kesildi

Çorum’da, park halindeki 15 aracın lastikleri kesildi

Bahçelievler Mahallesi’nde, cadde üzerinde park halinde olan 15 aracın lastikleri kesildi. Polis, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.