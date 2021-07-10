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- Çorum’da park halindeki otomobil alev alev yandı
Çorum’da park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil motor kısmından alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürülebildi.
- İHA
- 10.07.2021 - 08:51
Çorum’da ikamet eden Ahmet K., otomobilini Ulukavak Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde park etti.
Park halindeki aracın motor kısmından bir süre sonra alevler yükselmeye başladı.
Ahmet K., yangın tüpü ile yangına müdahale etmeye çalıştı.
Otomobilin yan tarafında bulunan evdeki vatandaşlar da hortumla su sıkarak alevleri kontrol altına almaya çalıştı.
KAMERAYA YANSIDI
Yangın anları saniye saniye kameraya yansıdı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Araçta büyük maddi hasar meydana geldi.
Çorum’da park halindeki otomobil alev alev yandı VİDEO