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    Çorum’da park halindeki otomobil alev alev yandı

    Park halindeki otomobil motor kısmından alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürülebildi.
    • İHA
    • 10.07.2021 - 08:51
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    Çorum’da park halindeki otomobil alev alev yandı

    Çorum’da ikamet eden Ahmet K., otomobilini Ulukavak Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde park etti.

    Park halindeki aracın motor kısmından bir süre sonra alevler yükselmeye başladı.

    Ahmet K., yangın tüpü ile yangına müdahale etmeye çalıştı.

    Otomobilin yan tarafında bulunan evdeki vatandaşlar da hortumla su sıkarak alevleri kontrol altına almaya çalıştı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Yangın anları saniye saniye kameraya yansıdı.

    Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

    Araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

    Çorum’da park halindeki otomobil alev alev yandı VİDEO

    Çorum’da park halindeki otomobil alev alev yandı #1

    Çorum’da park halindeki otomobil alev alev yandı #2

    Çorum’da park halindeki otomobil alev alev yandı #3

    Çorum’da park halindeki otomobil alev alev yandı #4

    Çorum’da park halindeki otomobil alev alev yandı #5

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