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    Çorum’da, park halindeki otomobili benzin döküp yaktılar

    Ulukavak Mahallesi’nde Y.M. isimli şahsın park halindeki otomobili, maskeli şahıslar tarafından benzin dökülerek yakıldı.
    • DHA
    • 12.10.2021 - 18:04
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 18:08
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    Çorum’da, park halindeki otomobili benzin döküp yaktılar

    Çorum’un merkez ilçesine bağlı Ulukavak Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde, 16 Temmuz günü Y.M. isimli bir şahsa ait otomobil, park halindeyken yanmaya başladı.

    Çevredeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

    Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alındı.

    KAMERAYA YANSIDI

    İncelemelerde, otomobilin maskeli 2 kişi tarafından benzin dökülerek yakıldığı görüldü.

    Ayrıca, aracın alev almasının ardından şahısların koşarak kaçtığı, çevredekilerin de yangın tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

    Çorum’da, park halindeki otomobili benzin döküp yaktılar VİDEO

    SERBEST BIRAKILDILAR

    2 şüpheli, kimliklerinin belirlenmesinin ardından gözaltına alındı.

    Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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    Çorum’da, park halindeki otomobili benzin döküp yaktılar #4

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