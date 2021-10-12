- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Çorum’da, park halindeki otomobili benzin döküp yaktılar
Çorum’da, park halindeki otomobili benzin döküp yaktılar
- DHA
- 12.10.2021 - 18:04
- Güncelleme : 12.10.2021 - 18:08
Çorum’un merkez ilçesine bağlı Ulukavak Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde, 16 Temmuz günü Y.M. isimli bir şahsa ait otomobil, park halindeyken yanmaya başladı.
Çevredeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alındı.
KAMERAYA YANSIDI
İncelemelerde, otomobilin maskeli 2 kişi tarafından benzin dökülerek yakıldığı görüldü.
Ayrıca, aracın alev almasının ardından şahısların koşarak kaçtığı, çevredekilerin de yangın tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı.
Çorum’da, park halindeki otomobili benzin döküp yaktılar VİDEO
SERBEST BIRAKILDILAR
2 şüpheli, kimliklerinin belirlenmesinin ardından gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol ile serbest bırakıldı.