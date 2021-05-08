Çorum'da polis memurundan örnek davranış

Çorum'da yardım kolisi götürdükleri evin yaşlı sahiplerinin boya yaptığını gören polis memuru, boya rulosunu alarak evin duvarlarını boyadı.

Çorum'da Buharaevler Bayat Gediğin de ikamet eden K.Ö. ve M.Ö. adlı vatandaşlara Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında gıda kolisi götüren toplum destekli polis ekibi, ikamet sahibi K.Ö'nün evin duvarlarını boyadığını gördü.

POLİS MEMURUNDAN ALKIŞLANACAK HAREKET

Yaşlı amcanın boya yapmakta zorlandığını fark eden polis memuru O.A. elinden boya ruloyu alarak evin duvarlarını boyadı.

"ALLAH DEVLETİMİZE VE MİLLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Yaşadıkları karşısında duygulanan K-M Ö. çiftti, "Allah devletimize de, milletimize de zeval vermesin" diyerek duygularını dile getirdiler.