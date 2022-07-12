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    Çorum'da polise ateş eden şahıs vurularak etkisiz hale getirildi

    Çorum'da husumetlileri sanarak polis aracına ateş eden S.D, polis ekipleri tarafından ayağından vuruldu.
    • 12.07.2022 - 02:04
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    Çorum'da polise ateş eden şahıs vurularak etkisiz hale getirildi

    Çorum'da Bahar caddesinde, S.D adlı şahıs, telefonda husumetlileri ile tartıştı.

    Elinde tüfekle sokağa çıkan S.D bağırmaya devam edince vatandaşlar polisi aradı.

    Polis aracına ateş etti

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sivil polis aracını husumetlilerinin aracı zanneden şahıs polis otosuna ateş etti.

    Çorum da polise ateş eden şahıs vurularak etkisiz hale getirildi #1

    Ayağından vuruldu

    Bunun üzerine karşılık veren polis ekipleri şahsı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

    Çorum da polise ateş eden şahıs vurularak etkisiz hale getirildi #2

    Hastaneye kaldırıldı

    Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken şüpheli şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Polis ekiplerinin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

    Çorum da polise ateş eden şahıs vurularak etkisiz hale getirildi #3

    Çorum da polise ateş eden şahıs vurularak etkisiz hale getirildi #4


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