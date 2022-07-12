- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Çorum'da polise ateş eden şahıs vurularak etkisiz hale getirildi
Çorum'da polise ateş eden şahıs vurularak etkisiz hale getirildi
Çorum'da husumetlileri sanarak polis aracına ateş eden S.D, polis ekipleri tarafından ayağından vuruldu.
- 12.07.2022 - 02:04
Çorum'da Bahar caddesinde, S.D adlı şahıs, telefonda husumetlileri ile tartıştı.
Elinde tüfekle sokağa çıkan S.D bağırmaya devam edince vatandaşlar polisi aradı.
Polis aracına ateş etti
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sivil polis aracını husumetlilerinin aracı zanneden şahıs polis otosuna ateş etti.
Ayağından vuruldu
Bunun üzerine karşılık veren polis ekipleri şahsı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.
Hastaneye kaldırıldı
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken şüpheli şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin olay yerinde incelemeleri sürüyor.