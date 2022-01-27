Çorum'da polisin dikkati, çocuğun ayağındaki kangreni önledi

Bir polis memuru, 13 yaşındaki kız çocuğunun ayağında çorap olmadığını ve morardığını fark edip sağlık ekiplerine haber verdi. Çocuğun ayaklarında kangren başlangıcı olduğu belirlendi.

Çorum’da devriye görevinde olan bir polis memuru, Yeniyol Mahallesi Muhtarlığı yakınlarında Suriye uyruklu Saja Habebb Fadhil'in (13), sıfır derecenin altındaki sıcaklıkta karlı zeminde ayakkabısız yürüdüğünü gördü.

Polis memuru çocuğun ayaklarındaki morarmayı da fark edince ambulans çağırdı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Fadhil, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KANGREN BAŞLANGICI VE KIRIK TESPİT EDİLDİ

Buradaki muayenesinde ayaklarında kangren başlangıcı ve kırık tespit edilen Fadhil, tedavi altına alındı. Doktorların yoğun çabasıyla kız çocuğunun ayakları kesilmekten kurtarıldı. Yaklaşık bir hafta hastanede tedavi gören kız çocuğu, kırık ayağı alçıya alınarak taburcu edildi.

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“AYAKLARI KESİLMEKTEN DOKTORLARIMIZIN GAYRETİYLE KURTARILDI”

Bu sırada gelişmelerden haberdar olan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Fadhil ve ailesiyle ilgilenmesi için Başkan Yardımcısı Turhan Candan'ı görevlendirdi. Fadhil Ailesi'ni ziyaret ederek ihtiyaçlarını tespit eden Candan, ailenin Esad rejiminden kaçıp Türkiye'ye sığındığını, Çorum'da zor şartlarda hayatta kalma mücadelesi verdiğini tespit ettiklerini söyledi.

Bir çocuğun ayaklarının soğuktan donma noktasına gelmesinden derin üzüntü yaşadıklarını vurgulayan Candan, "Olayı duyduğumuzda çok derin üzüntü yaşadık ve başkanımızın talimatıyla hemen harekete geçtik. Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki kangren başlangıcı teşhisi konulan kız çocuğumuzun ayakları kesilmekten doktorlarımızın gayretiyle kurtarıldı." dedi.

“ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİZE BİLDİRİLMEMİŞ”

Belediyenin anne ve 4 çocuktan oluşan Fadhil Ailesi'ne uzun süredir sosyal yardım yaptığını belirten Candan, "Ancak aile evini değiştirmiş ve adres değişikliğini bize bildirmemiş. Ailede zihinsel engelli çocuk da var. Şimdi ailemizi bulduk ve belediye olarak bütün ihtiyaçlarını giderdik. Şu anda uygun bir ev arıyoruz. Ailemizi yeni bir eve yerleştirme gayretindeyiz." diye konuştu.