Çorum'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 45 bin lira ceza kesildi Çorum'da polis ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken yakalanan ehliyetsiz sürücüye 45 bin 420 lira ceza uygulandı.

AA & Ensonhaber

Çorum merkez Osmancık Caddesi'nde M.T.S. (22) idaresindeki 19 ADN 730 plakalı otomobil, trafik ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kaçarken polis otosuna da çarpan araç, kovalama sonunda Samsun-Ankara kara yolu İskilip Köprülü Kavşak'ta durduruldu.

Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından araçtan indirilen sürücü gözaltına alındı.

Ehliyeti olmadığı belirlendi

Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ehliyetsiz araç kullanmak, ters yöne girmek ve dur ihtarına uymamaktan 45 bin 420 lira ceza uygulandı.

Araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.