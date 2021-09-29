Çorum'da polisten kural ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim

Son günlerde artan trafik kazalarına yönelik denetim gerçekleştiren ekipler, kazaların en çok yaşandığı kavşakta 35 sürücüye ceza kesti.

Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, drone ile kırmızı ışık denetimi yapıldı.

Yaklaşık 1 saat süren denetimlerde 35 araç sürücüsüne, kırmızı ışık ihlali nedeniyle toplam 10 bin 990 TL para cezası uygulandı.

Kural ihlali yaptığı gerekçesiyle kontrol noktasında durdurulan Selahattin Dinç, trafik polisine, “Memur Bey yapacağınız bir şey yok mu?” diye sordu.

"BEN KENDİ MAAŞIMDAN ÖDERİM"

Denetimlere katılan İl Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir ise sürücüye, “Eğer kesilen cezayı ödeme imkanın yoksa ben kendi maaşımdan inanın öderim. Yeter ki sizlerin canına bir şey olmasın.” dedi.

"YETER Kİ SİZE BİR ŞEY OLMASIN"

Daha önce yaşanmış ve ölümle sonuçlanmış kazaları hatırlatıp, uyarılarda bulunan Demir, “Amacımız size ceza kesmek değil, lütfen kurallara uyun. Her bir Çorumlunun canına canım kurban, yeter ki sizlere hiçbir şey olmasın, bizim tek amacımız bu.” diye konuştu.

















