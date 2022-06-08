Gittiği düğünde rasgele ateş ederek 2 kişinin ölümüne neden olmaktan yargılanan Murat Yılmaz hakkında, 40 yıla kadar hapis cezası istendi.

Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Tepekutuğun köyünün meydanında, geçen yıl kasın ayında yapılan düğün kana bulandı.

Halay sırasında havaya rastgele ateş açılması neticesinde, davetlilerden Emin Alparslan (44) ve Murat Şahin (38), çeşitli yerlerinden vuruldu.

Kana bulanan düğünde, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ameliyata alınan Alparslan ve Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

500’ün üzerinde boş kovan tespit edildi

DHA’nın haberine göre; olay sonrası düğün alanında inceleme yapan ekipler, 500'ün üzerinde boş kovan tespit etti.

Ekipler, düğün sahipleri dahil onlarca kişinin de ifadesine başvurdu.

Görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkan jandarma, Murat Yılmaz'ı (60) olayın şüphelisi olarak gözaltına aldı. Şüpheli Yılmaz, Alparslan ile Şahin'in ölümüne neden olmaktan tutuklandı.

Çorum'da rastgele ateş ederek 2 kişinin ölümüne neden olan sanığa, 40 yıl hapis istemi VİDEO



“Tetiğe bir kez bastım, silah seri ateş aldı”

Biri arkadaşı iki kişinin ölümüne neden olmaktan tutuklanan ve hakkında 'olası kastla iki insanın ölümüne neden olma' suçundan iddianame düzenlenen Murat Yılmaz, hakim karşısına çıktı. 40 yıla kadar hapis cezası istenen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Murat Şahin arkadaşımdı, sonrasında da birlikte çalışıyorduk. Kendisiyle ailecek görüşürdük. Emin Alparslan'ı tanımazdım. Her iki ölen kişiyle de aramızda herhangi bir husumet de yoktu. Ben düğüne arkadaşım olan Murat'ın davetiyle gitmiştim. Düğünde az alkol almıştım. Düğünün ilerleyen zamanlarında katılanlar gibi ben de bana ait olan ruhsatsız tabancam ile havaya iki el ateş ettim. Esasen tetik bölümüne iki defa dokundum ancak tabanca seri ateşliyordu. Bu nedenle kaç kez ateş ettiğimi bilemiyorum. Havaya ateş ettiğim sırada düğün alanına kol kola geldiğim Murat Şahin benim yaklaşık bir metre kadar arkamda duruyordu. Ne ben ne Murat hareket halinde değildik. Emin Alparslan'ı ise bu esnada nerede olduğunu bilmiyorum. Tetiğe bir kez bastım, silah seri ateş aldı.”

“Benim dışımda pek çok kişi havaya ateş ediyordu”

Murat'la göz göze gelerek gülümsediklerini anlatan Yılmaz, “Ben tekrar önüme döndüm, ikinci kez tetiğe bastım yine tabancam seri ateş aldı. Mermiler bitmişti, şarjörü çıkarttım yine arkamı döndüm bu kez Murat Şahin'in yerde yattığını gördüm, Murat'ın yanına gittim, bir süre sonra sol taraftan bağırma sesi duydum. Benim dışımda pek çok kişi havaya ateş ediyordu. Sonrasında sol tarafımdan bağırma sesi geldi. Emin Alparslan'ın vurulduğunu olay yerinde öğrenmemiştim. Çok daha sonrasında haberim oldu. Sonra iki kişi yanıma geldi ve bana 'sen silah sıkıyordun, senin yüzünden vuruldu' dedi. Sonra da ben olay yerinden uzaklaştım.” dedi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.