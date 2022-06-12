Çorum'da sağanak yağış tarım arazilerini vurdu

Sungurlu ilçesine bağlı Kula köyünde etkili olan sağanak yağış nedeniyle, tarım arazileri zarar gördü. Zarar gören tarım arazilerinin son hali, çekilen fotoğraf karelerine yansıdı.

Türkiye son birkaç gündür sağanak yağışın etkisi altına girdi. Bunaltan sıcaklar kısa bir süre için ara verirken, bazı bölgelerde yağışın etkisi arttı.

Yağışın etkisini artırdığı yerlerden birisi ise Çorum oldu..

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kula köyünde etkili olan yağmur yağışı tarım arazilerine zarar verdi.

Sağanak yağmur sel baskınlarına neden oldu

İlçenin en uzak köyü olan ve çeltik ekilen tek köy unvanına sahip olan Kula'da yağan aşırı yağmur, sel baskınlarına neden oldu.

Geçen hafta sonu da yağan şiddetli yağmur bazı ahır ve tarım arazilerine zarar vermiş, İlçe Tarım ve Ziraat Odası yetkilileri köye giderek hasar tespit çalışması yapmıştı.

İHA'nın haberine göre; dün ve bugün yağan şiddetli yağmur nedeniyle yine arpa ve buğday ekili tarım arazilerine zarar verdi.