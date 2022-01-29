Sungurlu ilçesinde Acil Tıp Teknisyeni Can Kargın, rahatsızlanan İsmail Deniz’i karlı patika yolda sırtına alarak ambulansa taşıdı.

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Deniz köyünde ikamet eden ve hasta olduğu belirtilen 66 yaşındaki İsmail Deniz isimli vatandaş fenalaştı.

İsmail Deniz için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

EVE YAYA OLARAK ULAŞTILAR

Sağlık ekipleri karlı yolda ambulansla 500 metre mesafeye kadar geldi, ardından yaya olarak eve ulaştı. Acil Tıp Teknisyeni Can Kargın ilk müdahalede bulunduğu hastayı sırtına alarak ambulansa taşıdı.

Sungurlu Devlet Hastanesi’ne ulaştırılan İsmail Deniz, tedaviye alındı.

Çorum’da, sağlık çalışanı hastayı sırtında taşıdı VİDEO