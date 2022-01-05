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    Çorum'da sağlık çalışanlarının köylerdeki aşı çalışması sürüyor

    Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Covid-19 salgının kontrol altına alınması için ilçeye bağlı köylere giderek vatandaşların aşısını yapıyor.
    • İHA
    • 05.01.2022 - 18:41
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    Çorum'da sağlık çalışanlarının köylerdeki aşı çalışması sürüyor

    Çorum Sungurlu'da İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan aşı ekipleri köylerde aşılama çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

    Bu kapsamda sağlık ekipleri İlçeye bağlı Kurbağlı, Çukurlu ve Yarımsöğüt köylerinde vatandaşların koronavirüs aşıları yapıldı.

    AŞI OLMAYANLAR İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

    Aşı için gittikleri köylerde yaşlıların sağlık kontrollerini de yapan ve uyarılarda bulunan ekipler, aşı olmak istemeyen vatandaşlar ile görüşerek ikna etmeye çalışıyorlar.

    Çorum da sağlık çalışanlarının köylerdeki aşı çalışması sürüyor #1

    Çorum da sağlık çalışanlarının köylerdeki aşı çalışması sürüyor #2

    Çorum da sağlık çalışanlarının köylerdeki aşı çalışması sürüyor #3


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