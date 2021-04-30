Sahur vakti soyulan ev sahibi, "Eli silahlı üç kişi bana ve çocuklarıma saldırdı" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Çorum'da yaşayan Irak uyruklu Asad Ahmad Hüseyin'in evi soyuldu. Eve giren bıçaklı ve silahlı 3 kişi tarafından soyulan aile korku dolu anlar yaşarken, polis ekipleri şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

EVDE BULUNAN 10 BİN TL'Yİ ALDILAR

Maskeli 3 kişi, bir binanın elektriğini kesip, burada, ailesiyle birlikte yaşayan Irak uyruklu Asad Ahmad Hüseyin’in dairesinin kapı zilini çaldı. Kapıyı açan Hüseyin’in başına tabanca kabzası ile vurup içeri giren şüpheliler, aileyi bıçak ve silahla tehdit etti. Şüpheliler, evde bulunan 10 bin lira ile pasaportlar ve cep telefonlarını alarak kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Asad Ahmad Hüseyin’e sağlık ekipleri müdahale etti.

Çorum'da sahur vakti dehşeti yaşadılar VİDEO





"BENİ BAŞIMDAN YARALADILAR"

Çağrılan tercüman aracılığı ile olayı anlatan Hüseyin, “Yatıyorduk, kapı çalındı. Elektrikler kesilmişti. Kapıyı açtığımızda eli silahlı ve bıçaklı üç kişi bana ve çocuklarıma saldırdı. Benim başıma silahla vurup yaraladılar. Sonra eve girip 10 bin lira ile cep telefonları ve pasaportlarımızın bulunduğu çantayı alıp kaçtılar.” dedi.



