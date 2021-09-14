Çorum'da serviste öldürülen iki öğrencinin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Çorum'da serviste öldürülen iki öğrencinin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Oğluyla kavga ettikleri gerekçesiyle 14 ve 13 yaşındaki iki öğrenciyi okul servisinde öldüren şahıs, oğlunun taciz edildiğini söyledi. Cinayeti itiraf eden baba, çocuğuna pislik yapıldığını belirtti.

12 Mart'ta Çorum'un Alaca ilçesi İmat köyündeki muhtar Selfet Başkuş, oğlu Z.E.B. ile aynı okul servisini kullanan Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi’yi serviste tabancayla vurarak yaraladı.

Taşar ve Hakverdi, kaldırıldıkları Alaca Devlet Hastanesi'nde hayatlarını kaybetti. Olayın ardından bir yakınına giderek, 'Ben çocukları vurdum, oğlum size emanet' diyen Başkuş, jandarmaya giderek teslim oldu.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Selfet Başkuş hakkında, Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Çocuğun ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

"OĞLUMU TACİZ ETTİKLERİNİ DÜŞÜNDÜM"

Tutuklu sanık Başkuş iddianamede, “Oğlumu taciz ettiklerini düşündüm. Köy meydanında servisi bekledim, içine girdim ve 4-5 el öldürmek maksadıyla ateş ettim. Olayı çocuğuma pislik yapılması nedeniyle işledim.” ifadeleri yer aldı.

İddianame, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Başkuş, 22 Eylül’de hakim karşısına çıkacak.





















