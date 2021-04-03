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- Çorum'da şiddet gören kadın sokağa çıkıp polise sığındı
Çorum'da şiddet gören kadın sokağa çıkıp polise sığındı
Kendini çıplak ayak dışarı atan kadın, evine yakın bölgede bulunan denetim noktasındaki polislerden yardım istedi.
- DHA
- 03.04.2021 - 16:35
- Güncelleme : 03.04.2021 - 17:17
Çorum'un Gazi Caddesi Hürriyet Meydanı Saat Kulesi önünde yapılan kısıtlama denetimi sırasında ilginç bir olay yaşandı.
Çıplak ayakla koşan bir kadın, bölgedeki polis ekiplerinin yanına geldi.
EŞİNDEN KAÇIP POLİSE SIĞINDI
Eşinin, ekiplere yaklaşık 2 kilometre mesafedeki evlerinde kendisini dövdüğünü söyleyen kadın, polislerden yardım istedi. İsmi açıklanmayan kadın, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.
Polis ekipleri, darp iddiasını araştırıyor.
Çorum'da şiddet gören kadın sokağa çıkıp polise sığındı VİDEO