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    Çorum'da şiddet gören kadın sokağa çıkıp polise sığındı

    Kendini çıplak ayak dışarı atan kadın, evine yakın bölgede bulunan denetim noktasındaki polislerden yardım istedi.
    • DHA
    • 03.04.2021 - 16:35
    • Güncelleme : 03.04.2021 - 17:17
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    Çorum'da şiddet gören kadın sokağa çıkıp polise sığındı

    Çorum'un Gazi Caddesi Hürriyet Meydanı Saat Kulesi önünde yapılan kısıtlama denetimi sırasında ilginç bir olay yaşandı.

    Çıplak ayakla koşan bir kadın, bölgedeki polis ekiplerinin yanına geldi.

    EŞİNDEN KAÇIP POLİSE SIĞINDI

    Eşinin, ekiplere yaklaşık 2 kilometre mesafedeki evlerinde kendisini dövdüğünü söyleyen kadın, polislerden yardım istedi. İsmi açıklanmayan kadın, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

    Polis ekipleri, darp iddiasını araştırıyor.

    Çorum'da şiddet gören kadın sokağa çıkıp polise sığındı VİDEO

    Çorum da şiddet gören kadın sokağa çıkıp polise sığındı #1

    Çorum da şiddet gören kadın sokağa çıkıp polise sığındı #2

    Çorum da şiddet gören kadın sokağa çıkıp polise sığındı #3

    Çorum da şiddet gören kadın sokağa çıkıp polise sığındı #4

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