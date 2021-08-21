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    Çorum'da silahlı bir kişi kuaför çalışanını rehin aldı

    Çorum'da kuaför çalışanını pompalı tüfekle rehin alan kişi, polis ekiplerince ikna edilmeye çalışılıyor.
    • AA
    • 21.08.2021 - 22:50
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    Çorum'da silahlı bir kişi kuaför çalışanını rehin aldı

    Çorum'da Albayrak Caddesi'nde pompalı tüfekli bir şahıs, kuaför dükkanında çalışan bir kişiyi rehin aldı.

    Olay yeri yakınlarında bulunan polis ekipleri, silah sesi duyulması üzerine iş yerine gitti.

    Çorum'da silahlı bir kişi kuaför çalışanını rehin aldı VİDEO

    İŞ YERİ SAHİBİNİN GELMESİNİ İSTEDİ

    Polis ve sağlık ekiplerince bölgede önlem alındı.

    İş yeri sahibinin gelmesini isteyen şüpheli, teslim olması için ikna edilmeye çalışılıyor.

    Çorum da silahlı bir kişi kuaför çalışanını rehin aldı #1

    Çorum da silahlı bir kişi kuaför çalışanını rehin aldı #2

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