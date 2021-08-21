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- Çorum'da silahlı bir kişi kuaför çalışanını rehin aldı
Çorum'da silahlı bir kişi kuaför çalışanını rehin aldı
Çorum'da kuaför çalışanını pompalı tüfekle rehin alan kişi, polis ekiplerince ikna edilmeye çalışılıyor.
- AA
- 21.08.2021 - 22:50
Çorum'da Albayrak Caddesi'nde pompalı tüfekli bir şahıs, kuaför dükkanında çalışan bir kişiyi rehin aldı.
Olay yeri yakınlarında bulunan polis ekipleri, silah sesi duyulması üzerine iş yerine gitti.
Çorum'da silahlı bir kişi kuaför çalışanını rehin aldı VİDEO
İŞ YERİ SAHİBİNİN GELMESİNİ İSTEDİ
Polis ve sağlık ekiplerince bölgede önlem alındı.
İş yeri sahibinin gelmesini isteyen şüpheli, teslim olması için ikna edilmeye çalışılıyor.