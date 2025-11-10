Çorum'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

- Çorum'da aralarındaki husumet nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından vuruldu.
- Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
- Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Çorum'un Osmancık ilçesi Çay Mahallesi'nde aralarındaki husumet sebebiyle daha önce tartıştıkları öğrenilen 3 kişi karşı karşıya geldi.
Taraflar arasındaki sözlü tartışma büyüyerek kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında, O.O., tüfekle bacağından vuruldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 GÖZALTI
Sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri olaya karıştığı tespit edilen 2 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.