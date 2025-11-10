Abone ol: Google News

Çorum'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Çorum'da aralarında husumet bulunan 3 kişi arasında çıkan silahlı kavgada bacağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 10.11.2025 22:47
Çorum'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Çorum'un Osmancık ilçesi Çay Mahallesi'nde aralarındaki husumet sebebiyle daha önce tartıştıkları öğrenilen 3 kişi karşı karşıya geldi.

Taraflar arasındaki sözlü tartışma büyüyerek kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında, O.O., tüfekle bacağından vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 GÖZALTI

Sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri olaya karıştığı tespit edilen 2 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

