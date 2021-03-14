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    Çorum'da silahlı saldırıda bacağından vuruldu

    Dükkan önünde bekleyen B.O.'nun, silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 14.03.2021 - 14:58
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    Çorum'da silahlı saldırıda bacağından vuruldu

    Çorum'un Kubbeli Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde bekleyen B.O., yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    B.O. bacağından yaralanırken, saldırgan yaya olarak kaçtı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Çorum da silahlı saldırıda bacağından vuruldu #1

    Çorum da silahlı saldırıda bacağından vuruldu #2

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