Çorum'da silahlı saldırıda bacağından vuruldu

Dükkan önünde bekleyen B.O.'nun, silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'un Kubbeli Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde bekleyen B.O., yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

B.O. bacağından yaralanırken, saldırgan yaya olarak kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.