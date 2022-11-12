Çorum'da sokak ortasında silahlı kavga

Sokak ortasında 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

Çorum'da Ulukavak Mahallesi'ne bağlı Çatal Havuz 18'inci Sokak'ta saat 13.00 sıralarında, ortam gerildi.

Aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Halil Ş. tüfekle sol bacağından, Cengizhan S. ise tabancayla sol omzundan vurularak yaralandı.

Yaralılar tedavi altında

İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı

Silahlı kavganın yaşandığı olay yerinde ekiplerin yaptığı incelemede, çok sayıda tüfek ve tabancaya ait boş kovan bulundu.

DHA'nın haberine göre; polis, kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı.

















