Petrol
95.78
2.25%
Euro
19.2202
1.95%
Dolar
18.5449
0.30%
Altın
1.054
1.05%
Borsa
4456
0.00%
Bitcoin
321.312
-1.58%
BTXN Coin
6.65
-18.10%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Çorum'da sokak ortasında silahlı kavga

    Sokak ortasında 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.
    • 12.11.2022 - 16:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum'da sokak ortasında silahlı kavga

    Çorum'da Ulukavak Mahallesi'ne bağlı Çatal Havuz 18'inci Sokak'ta saat 13.00 sıralarında, ortam gerildi.

    Aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Halil Ş. tüfekle sol bacağından, Cengizhan S. ise tabancayla sol omzundan vurularak yaralandı.

    Yaralılar tedavi altında

    İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

    Olayla ilgili çalışma başlatıldı

    Silahlı kavganın yaşandığı olay yerinde ekiplerin yaptığı incelemede, çok sayıda tüfek ve tabancaya ait boş kovan bulundu.

    DHA'nın haberine göre; polis, kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı.

    Çorum da sokak ortasında silahlı kavga #1

    Çorum da sokak ortasında silahlı kavga #2

    Çorum da sokak ortasında silahlı kavga #3

    Çorum da sokak ortasında silahlı kavga #4

    Çorum da sokak ortasında silahlı kavga #5


    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Irak'taki şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
    Dünya

    Irak'taki şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 12 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
    Gündem

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 12 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Görüş Bildir