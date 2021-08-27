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- Çorum’da sokak ortasında sırtından vurup kaçtı
Çorum’da sokak ortasında sırtından vurup kaçtı
Bir tanıdığı ile yolda yürürken, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayan Elvan E., sırtından vuruldu. Saldırganın kaçış anı, kameraya yansıdı.
- DHA
- 27.08.2021 - 17:59
- Güncelleme : 27.08.2021 - 18:09
Çorum’un merkez ilçesinde, 14.30 sıralarında bir yakını ile sokakta yürüyen Elvan E. (27), Kubbeli Caddesi'nde kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı.
Sırtından vurulan Elvan E.'nin yardımına, çevre esnafı koştu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Saldırganın kaçış anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.
Çorum’da sokak ortasında sırtından vurup kaçtı VİDEO
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Elvan E., ambulansa alınarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.