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Çorum’da sokak ortasında sırtından vurup kaçtı

Çorum’da sokak ortasında sırtından vurup kaçtı

Bir tanıdığı ile yolda yürürken, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayan Elvan E., sırtından vuruldu. Saldırganın kaçış anı, kameraya yansıdı.