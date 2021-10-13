Çorum'da sokakta tartışan iki kardeşten biri öldü

Çorum'da sokakta tartışan iki kardeşten biri öldü

İki kardeş arasında sokak ortasında çıkan tartışmanın ardından silahlar çekilince 42 yaşındaki ağabey, 29 yaşındaki erkek kardeşini vurdu. Erkek kardeş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sabah saatlerinde Çorum'daki Gülabibey Mahallesi'nde, erkek kardeşlerden 29 yaşındaki Gökhan ile 42 yaşındaki Zekeriya Çetinkaya arasında tartışma çıktı.

2 kardeş, tabanca ve tüfek ile birbirlerine ateş etti.

Çevredekiler sağa sola kaçışırken, 2 kardeş ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ERKEK KARDEŞ KURTARILAMADI

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılan kardeşlerden Gökhan Çetinkaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer kardeşin hastanedeki tedavisi sürüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çetinkaya'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.





































