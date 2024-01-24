İHA
Çorum'un Alaca ilçesi Günhan Mahallesi'nde aynı apartmanda komşu olan Erol E. ve Kamil E. ile Hacı Ali B. ve Seyit B. arasında üst kattan dükkana sızan su nedeniyle tartışma çıktı.
İş yerinde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı.
Baba ve oğlu bıçaklandı
Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada Erol E. ve oğlu Kamil E. bıçaklandı.
Olayın ardından yaralanan baba-oğul ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Kamil E., daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Şüpheliler yakalandı
Olayın ardından kaçan Hacı Ali B. ve oğlu Seyit B., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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