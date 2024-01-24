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Çorum'da su sızıntısı kavgasında baba ve oğlu bıçaklandı

Çorum'da su sızıntısı kavgasında baba ve oğlu bıçaklandı Çorum'da üst kattan iş yerine sızan su nedeniyle komşular arasında kavga çıktı. Bıçaklanan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.