Çorum’da surdan düşen gencin ölümü: Anne ve baba için rapor istendi

Çorum’da surdan düşen gencin ölümü: Anne ve baba için rapor istendi

1 yıl önce surdan düşen şizofreni hastasının ölümüyle ilgili tutuklanan anne ile tutuksuz yargılanan babanın, akıl sağlıklarının yerinde olup olmadığına bakılacak.

Geçen yıl 22 Mayıs’ta Çorum’un İskilip ilçesindeki İskilip Kalesi'ne giden şizofreni hastası Ferdi Arık'ın (21) surdan düştüğünü görenler, polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin kontrolünde, 30 metreden düşen Arık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Annesi düşmeden tekme attı

Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

Bu kişiler, olaydan kısa süre önce surda Ferdi Arık'a kadın tarafından tekme atıldığını gördüklerini öne sürdü.

İddia üzerine çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kadının, Ferdi Arık'ın annesi Meşhure Arık olduğunu tespit etti.

Tutuklandı

Polis tarafından kale civarında yakalanarak gözaltına alınan Arık, çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Otopsinin ardından Ferdi Arık’ın cenazesi de ilçede toprağa verildi.

İddianame hazırlandı

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlan soruşturma kapsamında tutuklu Meşhure Arık hakkında ‘altsoyu nitelikli kasten öldürme’ suçundan, eşi Cebrail Arık hakkında da ‘altsoyu kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan iddianame düzenlendi.

Çorum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 1’i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

“Hiç hatırlamıyorum”

Çocuğunu çok sevdiğini ve olayın olduğu gün kaleye dertleşmeye çıktıklarını öne süren Meşhure Arık, "Orada neler oldu, ne yaşandı, hiç hatırlamıyorum" dedi.

Duruşmada, tutuklu sanığın çocuklarına ve eşine cezaevinden yazdığı 3 sayfalık mektup da dava dosyasına eklendi.

Akli dengelerinin yerinde olup olmadığına bakılacak

DHA’nın haberine göre mahkeme heyeti, tutuklu sanık Meşhure Arık ve tutuksuz eşi Cebrail Arık’ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda muayene edilmelerine karar verdi.

Mahkeme heyeti daha sonra duruşmayı erteledi.