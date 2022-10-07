Petrol
96.72
2.44%
Euro
18.1572
-0.17%
Dolar
18.5822
-0.01%
Altın
1.015
-0.71%
Borsa
3576
0.63%
Bitcoin
368.382
-2.00%
BTXN Coin
10.56
-2.94%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Çorum’da surdan düşen gencin ölümü: Anne ve baba için rapor istendi

    1 yıl önce surdan düşen şizofreni hastasının ölümüyle ilgili tutuklanan anne ile tutuksuz yargılanan babanın, akıl sağlıklarının yerinde olup olmadığına bakılacak.
    • 07.10.2022 - 16:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum’da surdan düşen gencin ölümü: Anne ve baba için rapor istendi

    Geçen yıl 22 Mayıs’ta Çorum’un İskilip ilçesindeki İskilip Kalesi'ne giden şizofreni hastası Ferdi Arık'ın (21) surdan düştüğünü görenler, polise haber verdi.

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekibinin kontrolünde, 30 metreden düşen Arık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Annesi düşmeden tekme attı

    Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

    Bu kişiler, olaydan kısa süre önce surda Ferdi Arık'a kadın tarafından tekme atıldığını gördüklerini öne sürdü.

    İddia üzerine çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kadının, Ferdi Arık'ın annesi Meşhure Arık olduğunu tespit etti.

    Çorum’da surdan düşen gencin ölümü: Anne ve baba için rapor istendi #1

    Tutuklandı

    Polis tarafından kale civarında yakalanarak gözaltına alınan Arık, çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

    Otopsinin ardından Ferdi Arık’ın cenazesi de ilçede toprağa verildi.

    Çorum’da surdan düşen gencin ölümü: Anne ve baba için rapor istendi #2

    İddianame hazırlandı

    Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlan soruşturma kapsamında tutuklu Meşhure Arık hakkında ‘altsoyu nitelikli kasten öldürme’ suçundan, eşi Cebrail Arık hakkında da ‘altsoyu kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan iddianame düzenlendi.

    Çorum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 1’i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

    Çorum’da surdan düşen gencin ölümü: Anne ve baba için rapor istendi #3

    “Hiç hatırlamıyorum”

    Çocuğunu çok sevdiğini ve olayın olduğu gün kaleye dertleşmeye çıktıklarını öne süren Meşhure Arık, "Orada neler oldu, ne yaşandı, hiç hatırlamıyorum" dedi.

    Duruşmada, tutuklu sanığın çocuklarına ve eşine cezaevinden yazdığı 3 sayfalık mektup da dava dosyasına eklendi.

    Çorum’da surdan düşen gencin ölümü: Anne ve baba için rapor istendi #4

    Akli dengelerinin yerinde olup olmadığına bakılacak

    DHA’nın haberine göre mahkeme heyeti, tutuklu sanık Meşhure Arık ve tutuksuz eşi Cebrail Arık’ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda muayene edilmelerine karar verdi.

    Mahkeme heyeti daha sonra duruşmayı erteledi.


    Hulusi Akar İngiliz mevkidaşı ile görüştü
    Gündem

    Hulusi Akar İngiliz mevkidaşı ile görüştü

    ABD: Dugina suikastını Ukrayna yaptı
    Dünya

    ABD: Dugina suikastını Ukrayna yaptı

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir