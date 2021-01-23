Euro
9.0228
0.53%
Dolar
7.4103
0.58%
Altın
441.91
-0.28%
Borsa
1.542
-0.59%
Bitcoin
243.499
5.19%
EXEN Coin
18.88
8.75%
9ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 9 C

    Çorum'da tartıştığı adamı göğsünden bıçakladı

    Çepni Mahallesinde tartıştığı kişi tarafından göğsünden bıçaklanan 70 yaşındaki adam ağır yaralandı.
    • İHA
    • 23.01.2021 - 00:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum'da tartıştığı adamı göğsünden bıçakladı

    Çorum kent merkezindeki Çepni Mahallesindeki Taşhan Caddesinde meydana gelen olayda, aralarında husumet olduğu öğrenilen N.A. (70) ile İ.K. isimli kişi caddede tartıştı.

    YAŞLI ADAMI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

    İ.K., yanında taşıdığı bıçakla 70 yaşındaki N.A.'yı göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayıp olay yerinden kaçtı.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 70 yaşındaki adam, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Çorum da tartıştığı adamı göğsünden bıçakladı #1

    DURUMU AĞIR

    Tedavi altına alınan N.A.'nın sağlık durumu ağır olduğu öğrenildi.

    Polis, olayın ardından kaçan İ.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Çorum da tartıştığı adamı göğsünden bıçakladı #2

    Çorum da tartıştığı adamı göğsünden bıçakladı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir