Çorum'da bir kişi tartıştığı dini nikahlı eşini boğarak öldürdü.

Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Sakarya 1. Caddesi üzerinde bir apartmanda bulunan Polat H. (31) ile dini nikahlı eşi Aslıhan Dal (29) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

POLİSİ ARAYIP EŞİNİ BOĞDUĞUNU SÖYLEDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Polat H., eşini boğdu. Daha sonra polisi arayan Polat H., eşini boğduğunu söyledi.

Bunun üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibinin yanı sıra sağlık görevlileri ve itfaiye sevk edildi.

Apartmana gelen polisler kapının açılmaması üzerine evin kapısını kırarak içeri girdi. Yerde hareketsiz şekilde yatan Dal, polis ve sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapıldı.

Çorum'da tartıştığı eşini boğarak öldürdü İZLE







HAYATINI KAYBETTİ

Daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan Polat H., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



