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Çorum’da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga

Çorum’da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga

Bir lokantada çıkan ve tekme ile yumrukların havada uçuştuğu kavgada 2 kişi yaralandı. Salgınla mücadelenin en önemli tedbiri sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı kavga, kameraya yansıdı.