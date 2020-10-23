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- Çorum’da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga
Çorum’da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga
Bir lokantada çıkan ve tekme ile yumrukların havada uçuştuğu kavgada 2 kişi yaralandı. Salgınla mücadelenin en önemli tedbiri sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı kavga, kameraya yansıdı.
- İHA
- 23.10.2020 - 12:53
- Güncelleme : 23.10.2020 - 12:59
Çorum’un Bahabey Caddesi üzerindeki lokantada aynı masada yemek yiyen 3 kişilik bir grup ile yan masada bulunan 2 kişi arasında sözlü tartışma başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine, iki grup arasında kavga çıktı.
TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Lokanta içerisinde başlayan tekme, tokat ve yumrukların havada uçuştuğu kavga sokağa taştı. Çevredekiler arbedeye son veremeyince olayın bildirilmesi üzerine gelen ekipler kavgayı güçlükle ayırdı.
Kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye giderek tedavi altına alındı.
Çorum’da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga ViDEO
KAVGA MUTFAĞA KADAR TAŞTI
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kavgada masa ve sandalyelerin dağıldığı, arbedenin mutfak bölümüne de taştığı görülüyor.