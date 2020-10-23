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    Çorum’da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga

    Bir lokantada çıkan ve tekme ile yumrukların havada uçuştuğu kavgada 2 kişi yaralandı. Salgınla mücadelenin en önemli tedbiri sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı kavga, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 23.10.2020 - 12:53
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 12:59
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    Çorum’da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga

    Çorum’un Bahabey Caddesi üzerindeki lokantada aynı masada yemek yiyen 3 kişilik bir grup ile yan masada bulunan 2 kişi arasında sözlü tartışma başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine, iki grup arasında kavga çıktı.

    TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

    Lokanta içerisinde başlayan tekme, tokat ve yumrukların havada uçuştuğu kavga sokağa taştı. Çevredekiler arbedeye son veremeyince olayın bildirilmesi üzerine gelen ekipler kavgayı güçlükle ayırdı.

    Kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye giderek tedavi altına alındı.

    Çorum’da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga ViDEO

    KAVGA MUTFAĞA KADAR TAŞTI

    İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kavgada masa ve sandalyelerin dağıldığı, arbedenin mutfak bölümüne de taştığı görülüyor.

    Çorum’da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga #1

    Çorum’da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga #2

    Çorum’da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga #3

    Çorum’da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga #4

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