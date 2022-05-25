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- Çorum'da trafiği kilitleyen sürücüye ceza
Çorum'da trafiği kilitleyen sürücüye ceza
Caddeye hatalı park ettiği minibüs nedeniyle trafiğin durmasına sebep olan sürücü, para cezası ödeyecek.
- 25.05.2022 - 17:18
- Güncelleme : 25.05.2022 - 17:47
Çorum'un Gazi Caddesi'nde aracını hatalı park eden bir sürücü, halk otobüsünün geçişine izin veremeyince bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Duruma trafik polisi müdahale etti.
"Çok güzel yere bırakmışsınız"
Yaklaşık 20 dakika sonra aracının başına gelen sürücüye polisten tepki gecikmedi. Sürücü, polisin "Çok güzel yere bırakmışsınız maşallah size" demesi üzerine özür diledi.
Para cezası uygulandı
İHA'nın haberine göre 384 TL ceza kesilen sürücü aracıyla caddeden ayrılınca ulaşım da yeniden normale döndü.
Çorum'da trafiği kilitleyen sürücüye ceza VİDEO